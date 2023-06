Stiri pe aceeasi tema

- Pacea, calmul și stabilitatea in Republica Moldova este menținuta, inclusiv, grație parteneriatului cu Alianța Nord-Atlantica, a declarat vicepremierul Nicu Popescu, dupa intrevederea cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Șeful diplomației de la Chișinau a mulțumit Alianței pentru sprijinul…

- Alianta Nord-Atlantica isi intensifica sprijinul pentru partenerii aflati in pericol din cauza agresiunii rusesti, a afirmat, luni, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, intr-un discurs sustinut in deschiderea lucrarilor Adunarii Parlamentare a NATO, care se

- Cu ocazia zilei de 9 mai, Ziua Europei, Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a transmis un mesaj in care iși exprima increderea pentru cooptarea in familia europeana a Ucrainei, Georgiei, Republicii Moldova și Balcanilor, scrie presa romana.

- Noul model economic global va pune pret pe securitatea economica, iar la acesta trebuie sa contribuie nu doar marile economii, ci si economiile mai mici din tarile membre NATO, a declarat, miercuri, Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, in cadrul Conferintei globale a Institutului Milken,…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana se afla luni si marti la Paris, unde va avea intalniri cu inalti oficiali francezi si va participa la un dialog cu studenti in cadrul unui eveniment organizat de Universitatea "Sciences Po", potrivit Agerpres.

- Mandatul lui Mircea Geoana, in functia de secretar general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, a fost prelungit pana la jumatatea lunii octombrie 2024, a anuntat purtatoarea de cuvant a NATO, Oana Lungescu.Secretarul general, Jens Stoltenberg, i-a multumit si a subliniat ca Mircea Geoana a fost un…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a multumit pentru dedicarea, competenta si expertiza sa. "Mircea Geoana a fost un secretar general adjunct al NATO remarcabil si un mare sprijin pentru mine personal intr-o perioada critica pentru securitatea euro-atlantica", a aratat Stoltenberg intr-un…

- Mandatul lui Mircea Geoana in functia de secretar general adjunct al NATO a fost prelungit cu un an, pana in octombrie 2024, a anuntat secretarul general al Aliantei. „Mircea Geoana a fost un remarcabil secretar general adjunct al NATO si un mare sprijin pentru mine personal intr-un moment critic pentru…