Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Razvan Simion și Dani Oțil nu vor mai prezenta emisiunea de talente „X Factor” i-a uimit pe toți astazi. In urma cu puțin timp, indragiții prezentatori TV au facut primele declarații despre acest subiect fierbinte. Va reamintim ca juriul de la „X Factor” ramane neschimbat. Asta inseamna ca…

- Cand nu e la Neata, cu Dany, Razvan e la mall cu Lidia Buble! Ca orice femeie pe lumea asta, Lidia iubeste sa faca shopping in timp ce Razvan, ca orice barbat pe lumea asta, o face de nevoie, sau in cazul de fata, de dragul iubitei.

- Prezentatorul matinalului de la Antena 1, Razvan Simion, și partenera lui de viața, cantareața Lidia Buble, au facut declarații despre povestea lor de iubire și despre greutațile pe care le-au intampinat in ultimii trei ani de cand sunt impreuna. Mai mult decat atat, Razvan a dezvaluit care sunt relatiile…

- O iubire pe cat de controversata la inceput, pe atat de puternica acum. Amandoi au vorbit mai deschis ca niciodata in cei trei ani de cand sunt impreuna despre drumul lor dificil de pana acum si pasiunea care-i leaga Povestea lor de dragoste, care a starnit un cutremur la inceput, s-a așezat, incet,…

- Lidia Buble a fost invitata in cadrul emisiunii “Rai Da’ Buni”, unde a vorbit despre familia ei, dar și despre cum ii place iubitului ei, Razvan Simion, sa o alinte. Indragita artista a vorbit despre mama ei și despre legatura stransa pe care o are cu frații sai. Mai mult de atat, Lidia a glumit pe…

- Cum o alinta Razvan Simion pe Lidia Buble. Artista a fost invitata in cadrul emisiunii „Rai Da’ Buni”, unde a vorbit despre familia ei, dar și despre cum ii place iubitului ei sa ii spuna de cele mai multe ori. Lidia Buble a vorbit despre mama ei și despre legatura stransa pe care o are cu frații…

- Lidia Buble este o tanara care are mereu grija de ea si ii place sa fie in permanenta aranjata si machiata. In acelasi timp, insa, artista nu se sfieste sa apara in fata fanilor sai nemachiata, iar acest lucru nu arata decat faptul ca are increderea in ea.