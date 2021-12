Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane”, coordonata de Muzeul National de Istorie a Romanei, ce reuneste 835 de artefacte exceptionale din colectiile a 39 de muzee din Romania, printre care și Muzeul Județean Buzau, deschisa din 30 septembrie la Muzeul National de Arheologie…

- Buzaul este prezent la Roma, de Ziua Naționala a Romaniei, cu o expoziție de excepție de arta contemporana, care a avut vernisajul pe 17 noiembrie. Expoziția „Metamorfoze plastice” a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – filiala Buzau va fi deschisa publicului pana in data de 4 decembrie. „Noi suntem…

- In data de 15 noiembrie, polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat, au depistat doi tineri, de 27, respectiv 16 ani, din Podgoria, care aveau asupra lor mai multe articole pirotehnice, cu scopul de…

- O noua ciocnire in lant, de aceasta data duminica seara, pe DN2-E85, la intrarea dinspre Buzau in Poșta Calnau. Au fost implicate trei autoturisme care se deplasau in direcția Buzau – Ramnicu Sarat, la volanul carora se aflau un șofer de 50 de ani din Poșta Calnau, unul de 34 de ani, respectiv unul…

- Miercuri, 15 septembrie, la Școala Gimnaziala „Mihai Kogalniceanu” din municipiul Buzau a avut loc o lecție-eveniment dedicata igienei corporale și orale. Copii de clasa a VIII-a și clasa a VII-a au primit pachete oferite de Oana Gheorghiu, coordonatorul farmaciilor MaxiFarma. Au fost pregatite pentru…

- Avem deosebita placere de a anunța ca vineri, 17 septembrie, ora 13,00, la Muzeul de Arta din Bacau va avea loc deschiderea expoziției „I-auzi corbii” semnata Ovidiu Ungureanu. Expoziția, curatoriata de Maria Pașc, reunește un fond de 20 de fotografii dedicate celebrarii personalitații poetului George…

- Noua cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in județul Buzau. Pacienții – din Ramnicu Sarat, Buda, Sageata, Valcelele, Robeasca, Poșta Calnau și Ziduri- au varste cuprinse intre 34 și 71 de ani. Dintre aceștia nu e vaccinat niciun pacient. In ultimele 24 de…