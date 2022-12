Stiri pe aceeasi tema

- 12 cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „George Emil Palade” au beneficiat de un grant european și au absolvit cursuri despre managementul clasei prin metode inovative, metoda claselor inversate, STEM, tehnici TIC și dezvoltarea starii de bine prin invațare. Acestea au facut parte din primul proiect…

- In pragul Sarbatorilor de Iarna, elevii școlii Școlii Gimnaziale „George Emil Palade” au facut donații pentru mai multe familii nevoiașe, in cadrul proiectului „Copii pentru copii”. Elevii din șase clase – a III-a A, B, C și D, a V-a B și a VI-a D -, au colectat pachete cu haine, incalțaminte, jucarii,…

- Incendiul care a distrus o magazie din vecinatatea școlii din localitatea Margineni, județul Bacau, a fost provocat de un scurtcircuit la un panou electric. Focul a cuprins o magazie din vecinatatea unitații școlare și exista riscul sa se extinda la școala, insa reprezentanții ISU Bacau au intervenit…

- Baza 71 Aeriana a primit vizita elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale „Europa” din Targu Mureș dar și din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna Ip, județul Salaj. Militarii bazei i-au intampinat pe tinerii elevi cu tehnica specifica activitaților aeronautice, dar și cu echipamente specifice poliției…

- Marți, 1 noiembrie, fiecare elev al Școlii Gimnaziale „Capitan Aviator Mircea T. Badulescu” a visat sa devina eroul acestei prestigioase unitați de invațamant. Au visat cu ochii deschiși la performanțele patronului spiritual al școlii lor și au aruncat in aer avioane de hartie construite special de…

- Agentul de poliție Cecilia Chirița, angajata a Secției rurale Maracineni, s-a impușcat, luni dimineața, in apartamentul din cartierul Dorobanți in care locuia impreuna cu soțul și cu cei doi copii ai lor, in varsta de 10, respectiv 5 ani. E a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din…

- In perioada 19-23 septembrie, la Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell’Asilo, in Vasto, provincia Chieti, o localitate pe țarmul de vest al Italiei, a avut loc ultima mobilitate a Proiectul Erasmus+ TLOWP in care este implicata Școala „George Emil Palade” din Buzau. Echipa școlii buzoiene, formata…