FOTO ”Școala din parc”, locul unic în care elevii învață în mijlocul naturii Ce poate fi mai placut pentru un copil decat sa imbine școala cu o ieșire in natura? De luni, o parte dintre elevii buzoieni vor invața in parc, la umbra copacilor, pe scaune din butuci, langa un lac cu nuferi și lebede. Dupa ce a stabilit ca amenajarea respecta condițiile impuse de pandemie, Inspectoratul Școlar le-a recomandat dascalilor din invațamantul primar și preșcolar sa organizeze lecții in parc. ”Școala din parc” este pregatita sa-și primeasca elevii de luni. Primii vor fi preșcolarii unei gradinițe cu sediul in renovare. Patru ore pe zi vor petrece micuții alaturi de educatoare, in… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

