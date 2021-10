Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul om de afaceri Doru Borșan a anunțat vineri, 8 octombrie, prima franciza RUA din lume care vizeaza spațiul din Targu Mureș care a gazduit fostul Club Zambara din cartierul Cornișa. Astfel, locația se numește acum RUA Social Club și este consdiderata o parte componenta importanta a proiectului…

- Viceprimarul liberal al municipiului Targu Mureș, Alexandru Gyorgy, a demontat zvonurile potrivit carora in acest an unitațile de invațamant din municipiu nu ar fi fost igienizate. In acest sens, vineri, 1 octombrie, Alexandru Gyorgy a oferit detalii despre igienizarea școlilor din municipiu aratand…

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Mureș au publicat luni, 27 septembrie, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro, ratele de incidența COVID-19 aferente celor 102 localitați ale județului, calculate in funcție de numarul de cazuri noi inregistrate in ultimele 14 zile la mia de locuitori.…

- Potrivit viceprimarului liberal Alexandru GYORGY: Am decis in comisia de circulație ca in zona Cocoșul de Aur va fi amenajat, in urmatoarea perioada, un sens giratoriu temporar, pentru 3-6 luni, pana se va realiza studiul de trafic al zonei. Va prezentam in cele ce urmeaza o simulare a reconfigurarii…

- Incepand din 24 septembrie mai mulți autori contemporani din Romania și Ungaria vor ține cate o ora de limba și literatura romana sau maghiara la mai multe licee din Targu-Mureș, in cadrul celei de-a 4-a ediții a programului "Scriitori la școala". Printre scriitori pe care Asociația Podium ii aduce…

- Politistii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat și depistat luni, 6 septembrie, un barbat in varsta de 33 de ani, din orașul Iernut, banuit de comiterea unui furt dintr-un magazin situat in municipiul Targu Mureș. "In fapt, din cercetari a reiesit ca…

- In perioada 10-12 septembrie, in municipiul Targu Mureș va avea loc prima ediție a Street Music Festival. Potrivit organizatorilor, festivalul promite "un weekend plin de surprize, relaxare și distracție", cu participarea unor artiști internaționali și locali, muzicieni și artiști stradali. Astfel,…

- Un barbat in varsta de 32 de ani din Targu Mureș este suspectat ca a smuls din mana unui batran de 80 de ani sacoșa in care pusese banii pe care i-a schimbat. Polițiștii mureșeni anunța ca au facut doua percheziții domiciliare in Targu Mureș, la locuințele barbatului de 32 de ani banuit de talharie.…