Stiri pe aceeasi tema

- Indragita actrița Cristina Ciobanașu le pregatește telespectatorilor mari surprize, pe care aceștia le vor putea descoperi in cadrului celui de-al doilea sezon al serialului “Fructul oprit”. Una dintre ele a fost deja dezvaluita și consta intr-o schimbare radicala de look, la care artista a apelat pentru…

- Irina Shayk a avut mereu parul lung, dar se pare ca modelul a dorit o schimbare radicala, una care nu a fost pe gustul fanilor ei. Internauții au criticat-o pentru ca a renunțat la plete in favoarea unei tunsori bob cu breton.

- Schimbare radicala! RCS&RDS a luat o decizie majora. Aceasta a fost aprobata, joi, de Consiliul Național al Audiovizualului. In ședința de azi, CNA a aprobat solicitarea companiei patronate de catre Zoltan Teszari de schimba numele postului care face parte din grupul sau. Televiziunea Digi Film se va…

- Lidia Buble este adepta schimbarilor radicale de look in ultima vreme. Cantareața a inceput sa se tunda din ce in ce mai scurt. Daca in trecut a optat pentru un bob oarecum lung, acum și-a scurtat parul și mai tare. Artista s-a fotografiat cu noua tunsoare, iar fanii au reacționat imediat. (Console…

- Anunț important la Romania TV! Marți, 5 iunie, postul de televiziune va trece printr-o schimbare radicala. Anuntul a fost facut, in direct, la postul de televiziune patronat de catre Sebastian Ghița.In timpul știrilor Romania TV a fost anunțat faptul ca, de marți, televiziunea va... Citește…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca, cel mai probabil, de 1 Iunie, Ziua Copilului, va demara o campanie de vaccinare door to door impotriva rujeolei."Proiectul meu de suflet din acest moment este demararea unei campanii de vaccinare door to door in zonele…

- Maria Ghiorghiu, prezicatoarea care a devenit faimoasa dupa ce a prevazut dezastrul de la Colectiv, vine cu un anunț care iți da fiori pe șirea spinarii. Clarvazatoarea vorbește despre o schimbare dramatica a vremii, care ar urma sa aduca iarna inapoi, in plina vara.

- Madalina Georgiana Dumitriu, cunoscuta sub numele de Beyonce de Romania și-a surprins fanii cu un nou look. Blondina a renunțat la extensii și a ales o tunsoare mai naturala, spre uimirea tuturor.