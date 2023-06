FOTO. Schimbare radicală! Cum arată Viaductul din Capitală după ce a fost reparat Viaductul din Capitala arata altfel, dupa ce, timp de cateva saptamani au avut loc lucrari de reparație curenta a carosabilului, prin lucrari de frezare și plombare a porțiunilor grav avariate. Ulterior a fost aplicat tratamentul bituminos Slurry Seal, pentru a asigura o durata mai lunga de exploatare a acestuia, scrie Realitatea.md. Dupa finisarea lucrarilor, primarul Capitalei a publicat imagini de la inalțime, pentru a vedea cum arata acum aceasta porțiune de drum. Potrivit edilului, Viaductul a fost reabilitat din bugetul municipal. De asemenea, va amintim ca dupa lucrarile de reabilitare… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

