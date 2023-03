FOTO - Scene șocante într-o agenție imobiliară din Năvodari. De la ce a pornit scandalul Scene șocante! Un agent imobiliar a fost batut de catre un afacerist. Totul a avut loc in incinta unei agenții imobiliare din Navodari, care a fost transformata in ring de box. Bataia nu a impresionat trecatorii care priveau scandalul de afara. Oamenii legii au fost sesizați, in cele din urma, de catre reprezentanții agenției, care au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, informeaza RealitateaTV.net. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

