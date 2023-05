Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai frumoase locuri din Romania se afla chiar in estul Transilvaniei. Este vorba despre satul Cernat, cunoscut sub numele de ținutul apelor vindecatoare și al conacelor impresionante. Mii de turiști se grabesc, an de an, sa viziteze aceste peisaje incredibile. Cum arata satul Cernat…

- Biertan, in graiul local Ghiertan, este satul de reședința al comunei cu același nume din județul Sibiu. Comuna Biertan este așezata la sud de Tarnava Mare, de-a lungul unui lanț de dealuri avand inalțimi cuprinse intre 388 și 750 m altitudine. Localitatea și-a pastrat farmecul, cu case vechi construite…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se dezvolta cu o noua extensie universitara in municipiul Baia Mare, in cadrul careia vor fi formați asistenți medicali generaliști. Marți, 9 mai 2023, la UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, a avut loc semnarea acordului de cooperare…

- Unul dintre cele mai frumoase sate din Romania este pe cale de a ramane complet fara locuitori, dupa ce doar 15 romani au ramas stabiliți in localitatea transilvaneana. Cel mai tanar satean are 53 de ani. Cum se numește așezarea și unde este situata. Localitatea din Transilvania, pe cale de dispariție…

- Un clujean satul de aglometrația din oraș s-a filmat in timp ce iși varsa furia pe administrația locala. Acesta a spus ca este satul de ”calitatea veții”, ironizand declarațiile primarului Emil Boc, care in permanența vorbește despre calitatea vieții din Cluj-Napoca.Boc a spus frecvent ca la Cluj se…

- Trei persoane au fost ranite, marți dimineața, in urma unui accident produs in localitatea clujeana Mihaiești. Un autoturism a ieșit in decor, ca urmare a faptului ca șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, respectiv ai Garzii…

- O comuna din Ardeal are vizitatori de 100 de ori mai mulți decat locuitori. Este cazul comunei Rimetea, din județul Alba, acolo unde vin anual 100.000 de turiști. Astfel, cei 1.000 de localnici au ajuns sa traiasca de pe urma turismului. La mai puțin de 60 km de Cluj-Napoca, o oaza de liniște se…

- In perioada 3-5 Martie 2023, Partida Romilor „Pro Europa” a organizat un eveniment in Cluj-Napoca, unde romii s-au intalnit pentru a discuta despre menținerea in invațamant a unui numar cat mai de copii de etnie roma. Scopul intalnirii de lucru cu reprezentantii sucursalelor judetene ale Asociatiei…