- Elevii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au demonstrat inca o data ca pot performa atat in sport cat și in domeniul artistic. Sub titulatura Festivalul Talentelor, in cadrul instituției s-a desfasurat un impresionant spectacol artistic dedicat marelui eveniment care se apropie cu pași repezi-…

- Jandarmii din Craiova au desfasurat activitati educativ-preventive la Colegiul Național Carol I și la Liceul cu Program Sportiv Slatina. La aceste activitați au participat elevii din ciclul gimnazial și liceal in vederea cresterii gradului de siguranta civica in zona institutiilor de invatamant, precum…

- Zilele de toamna cu lumina ca mierea și soare parintesc trezesc doruri și sentimente greu de stapanit. Zilele acestei saptamani au fost predestinate astfel, pentru ca oamenii sa priveasca unii la alții mai luminos, mai simplu și mai apropiat. Cu toții avem nevoie de un strop de sprijin, unii de ințelegere…

- Liceul teoretic &"Tata Oancea&" din Bocșa a fost evacuat în aceasta dimineața dupa ce la cancelaria școlii au fost primite mai multe telefoane care amenințau ca &"pușca școala&", scrie realitateaderesita.net.

- Profesorii impreuna cu polițiștii locali au inceput vanatoarea de elevi chiulangii prin barurile din Lugoj. “Conform planului local comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranța al elevilor, al personalului didactic și pentru prevenirea delicvenții juvenile in incinta și in zonele…

- Pe perne, in loc de pupitre si scaune, asa invata elevii clasei I-a B de la Liceul de Arta „Octav Bancila“ din Iasi. Si asta nu pentru ca ar fi o metoda inovatoare in desfasurarea procesului educativ, ci pentru faptul ca micutii au inceput anul scolar intr-o clasa goala. Cu doar cateva zile inainte…

- Politistii Biroului de Analiza si Prevenirea Criminalitatii si cei din cadrul Serviciului Rutier Constanta desfasoara astazi, in parcul Tabacariei, o campanie de prevenire care are loc la nivel national, sub motto ul ,,10 pentru siguranta . Scopul activitatii este pregatirea elevilor, parintilor si…