FOTO! Săptămâna acțiunilor de prevenire a corupției în domeniul poliției rutiere In perioada 28 septembrie – 01 octombrie, in cadrul „Saptamanii acțiunilor de prevenire a corupției in domeniul poliției rutiere”, din cadrul Campaniei naționale „M.A.I. etic, M.A.I. integru!”, ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județan Anticorupție Vrancea au desfașurat activitați preventive destinate lucratorilor de poliție rutiera, participanților la traficul rutier precum și cetațenilor care au susținut […] Articolul FOTO! Saptamana acțiunilor de prevenire a corupției in domeniul poliției rutiere apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”CINSTEA CANTAREȘTE MAI MULT DECAT BANUL” „Ia sa vedem ce facem noi, ca cetațeni cinstiți, atunci cand gasim pe strada un portofel cu o suma de bani in el?” Cinstea a fost varianta corecta, aleasa de domnul Costel, un șofer de taxi, in varsta de 65 de ani, care, in aceasta dimineața s-a prezentat…

- Campania “M.A.I. etic, M.A.I. integru” Vrancea / “Saptamana acțiunilor de prevenire a corupției in domeniul poliției rutiere” In perioada 28 septembrie – 01 octombrie, in cadrul „Saptamanii acțiunilor de prevenire a corupției in domeniul poliției rutiere”, din cadrul Campaniei naționale „M.A.I. etic,…

- In perioada 27 septembrie – 01 octombrie 2021, ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Alba au desfașurat activitați pe linia prevenirii faptelor de corupție, destinate polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – poliție rutiera și cetațenilor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea, cu sediul in municipiul Focșani, str. Dornișoarei, nr. 10, scoate la concurs, in vederea ocuparii prin incadrare directa și/sau rechemare in activitate, posturile de executie vacante: Ofiter I din cadrul Inspecției de Prevenire…

- Azi-noapte, Claudiu și Andrei, politisti in cadrul Biroului Rutier Focșani faceau parte din dispozitivul care acționa pentru siguranța rutiera-prevenirea consumului de alcool, in municipiul Focșani. In jurul orei 01.00, au observat ca o persoana care conducea din sens opus, la vederea echipajului de…

- In contextul Campaniei de promovare a integritații „M.A.I. etic, M.A.I. integru!”, in perioada 19 – 23 iulie 2021, polițiștii din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Maramureș au desfașurat activitați preventive la nivelul I.T.P.F. Sighet – Punctul de Trecere a Frontierei…

- Cea mai mare parte a vieții și-a dedicat-o studiului astfel incat, atunci cand i se solicita ajutorul, mr. Robin Cosma, adj. șef la Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny‟ al județului Vrancea, sa poata raspunde prompt și sa-și indeplineasca atribuțiile…