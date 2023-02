FOTO Samsung Galaxy S23 - Primele impresii după ce le-am folosit Samsung a prezentat noile sale telefoane varf de gama pentru anul 2023 - trei modele noi din seria Galaxy S23. HotNews.ro a manuit și a folosit cele trei noi modele pentru o serie de prime impresii inainte de a realiza un review in detaliu ce va aparea in perioada imediat urmatoare. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In curand, pe spațiul public din Pitești vor fi amplasate primele noi construcții provizorii, modele unitare, cu aspect și culoare aprobate prin HCL! Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a organizat, in datele de 18.01.2023 și 19.01.2023, licitatii publice pentru ocuparea…

- YangWang este o companie chineza nou-inființata de catre BYD, unul dintre cei mai mari constructori de automobile din țara asiatica. Noul brand promite sa fie un rival pentru nume consacrate ca Audi, BMW, Mercedes-Benz și Lexus in segmentul mașinilor de lux. De altfel, noua companie se va concentra…

- Clipul video a fost postat pe Telegram de Fighterbomber, un cont cu 260.000 de urmaritori, relateaza HotNews.ro.Pe filmare se vede momentul in care este lansata racheta de croziera de catre bombardier și se aude cum un membru al echipajului spune: „Buna dimineața, Zelenski!”.Footage of the Kh-101 cruise…

- Trebuie sa marturisesc ca am inceput cu stangul, nefericit, șederea la Doha. Primele impresii au fost nefavorabile, mai ales din cauza temperaturii neașteptat de scazute. Maximum 24-25 de grade la amiaza și spre 18, ba și 16, noaptea! Noroc cu puloverul (singurul) și cu geaca luate pentru orice eventualitate…

- Fostul președintele al Braziliei a facut vineri primele declarații dupa infrangerea electorala de la sfarșitul lunii octombrie. Acesta s-a adresat susținatorilor care au cerut o lovitura de stat militara pentru a-l impiedica pe actualul președinte sa preia funcția, potrivit AFP, citat de HotNews.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat vineri, la TVR INFO, ca Programul „Rabla pentru electrocasnice” va fi regandit, iar cei care au solicitat vouchere si nu le-au folosit vor primi interdictie de a mai participa, informeeaza Hotnews. „Lucrurile se vor schimba, pentru ca noi am introdus o interdictie…

- A șasea zi de meciuri de la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar aduce primele meciuri din etapa secunda a grupelor, iar unele echipe pot deja obține calificarea in optimi. Cele patru dueluri de pe 25 noiembrie vor fi LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe TVR 1.

- Producția cumulata a Ford și Dacia in Romania a trecut de 425.000 de mașini in primele zece luni ale anului, in creștere cu 27% fața de perioada similara din 2021, arata datele ACAROM. In acest ritm, totalul de la final de an se poate apropia de 500.000 de mașini. In octombrie 2022, au fost produse…