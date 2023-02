FOTO. Salvatorii români din Turcia au scos în viață un bărbat de sub dărâmături, la 6 zile de la cutremurul devastator Salvatorii romani din Turcia au scos in viața un barbat de 35 de ani de sub daramaturi, la 6 zile de la cutremurul devastator. „In aceasta dimineața, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore. Dupa ce a fost identificata […] The post FOTO. Salvatorii romani din Turcia au scos in viața un barbat de sub daramaturi, la 6 zile de la cutremurul devastator appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai recenta misiune a salvatorilor romani aflati in Turcia a fost un succes. Dupa 12 ore de interventie, au scos de sub daramaturi un barbat de 35 de ani. „In aceasta dimineata, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore. Dupa…

- FOTO: Salvatorii romani din Turcia au gasit un barbat in viata, dupa sase zile de la cutremur. Intervenția a durat 12 ore Salvatorii romani au reușit sa scoata de sub daramaturi un barbat, dupa o misiune continua de 12 ore, in Turcia. Era blocat in moloz de circa 149 de ore. ”In aceasta dimineața, echipa…

- FOTO| MIRACOL in Turcia: Salvatorii romani au scos in viața un barbat de 35 de ani de sub daramaturi, la 6 zile dupa dezastru MIRACOL in Turcia: Salvatorii romani au scos in viața un barbat de 35 de ani de sub daramaturi, la 6 zile dupa dezastru Salvatorii romani din Turcia au scos in viața un barbat…

- Salvatorii romani din Turcia au scos in viața un barbat de 35 de ani de sub daramaturi, la 6 zile de la cutremurul devastator. Citește și: Cunoscutul comentator sportiv Bogdan Socol a murit in timpul unui antrenament. Avea doar 42 de ani „In aceasta dimineața, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, a anuntat agentia turca Anadolu, citata de DPA și Agerpres. Copilul a fost scos de sub daramaturi…

- Salvatorii romani care actioneaza in Turcia au scos de sub ruine pana acum patru persoane. Miercuri, in timpul actiunii de recuperare a unui tanar de sub daramaturi, s-a produs un cutremur de 4,2 care a ingreunat operatiunile de salvare. In acest caz, interventia a durat 20 de ore. Joi dimineata, echipa…

- Salvatorii romani care actioneaza in Turcia au scos de sub ruine pana acum patru persoane. Miercuri, in timpul actiunii de recuperare a unui tanar de sub daramaturi, s-a produs un cutremur de 4,2 care a ingreunat operatiunile de salvare. In acest caz, interventia a durat 20 de ore. Joi dimineata, echipa…

- Numarul morților din cauza unui cutremur masiv care a lovit Turcia și Siria a crescut miercuri peste 11.200.Oficialii și medicii au declarat ca 8.574 de persoane au murit in Turcia și 2.662 in Siria in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 de luni, ridicand numarul total la 11.236. Salvatorii sunt…