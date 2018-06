Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pus punct relatiei pe care a avut-o cu Nico, Catalin de la „Insula Iubirii” este pus pe fapte mari. A fost luat in vizor de catre o fosta concurenta si se pare ca a inceput sa ii cam placa, motiv pentru care a reactionat surpinzator.

- Betty Salam a aflat ca e insarcinata acum cateva luni, iar primul lucru pe care l-a facut dupa acest moment emoționant a fost sa mearga la mormantul mamei sale, care a murit in urma cu noua ani. Fanica, prima sotie a lui Florin Salam, avea doar 27 de ani cand trupul sau a cedat din cauza hepatitei…

- Nici nu s-au despartit bine si deja a fost ceruta in casatorie. Nico si Catalin, fostii concurenti de la "Insula Iubirii" nu mai formeaza un cuplu, iar barbatii au inceput deja sa roiasca in jurul ei.

- Moda noua in randul procurorilor. Șeful Procuraturii Generale și-a luat liber pentru o zi și a organizat un chef cu prilejul zilei sale de naștere. Petrecerea a fost data chiar acasa la Eduard Harunjen, unde au fost invitați mai mulți colegi de-ai sai, scrie jurnaltv.md.

- Nico și Catalin, foști concurenți la Insula Iubirii, se pregatesc sa faca pasul cel mare? Tanara s-a dat de gol pe rețelele de socializare, acolo unde s-a pozat intr-un tricou cu mesaj interpretabil. Oamenii i-au scris imediat sute de mesaje.

- EXATLON ROMANIA. Cei doi au fost nevoiti sa se retraga din cauza problemelor medicale, scrie stirilekanald.ro. In plus, amandoi au avut dificultati in ceea ce priveste integrarea in echipa. Citeste si Exatlon 16 aprilie. Diana Belbita tine dieta. "E indragostita..." Ion Oncescu recunoaste…

- HOROSCOP BERBEC Detii energia necesara chiar si pentru a te vindeca singur, totul e sa-ti privesti corpul cu o atitudine pozitiva si autoritara. Cauta ceea ce nu-ti prieste si scoate din meniu toate aspectele defavorabile, dar fa-o cu severitate si, daca tot ai luat o decizie atat de drastica,…

- La asta sigur nu se astepta! Nico, fosta concurenta la "Insula iubirii", a avut parte de o sperietura zdravana planuita de iubitul ei, Catalin. Nici el nu se astepta ca totul sa se intample astfel!