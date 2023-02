Zilele trecute, a avut loc deschiderea Proiectului educațional județean cu participare naționala ,,Sa circulam corect!„, in cadrul Scolii Gimnaziale Maxenu, fiind o activitate cu tradiție, ajunsa deja la a VIII-a ediție. Proiectul are ca scop combaterea și prevenirea accidentelor rutiere, educarea micilor pietoni in spiritul cunoașterii, respectarii regulilor elementare de circulație rutiera pe drumurile publice și formarea unei conduite preventive pentru micii pietoni și viitori bicicliști, motocicliști sau conducatori auto. Proiectul este structurat in trei etape distincte: expoziție-concurs…