Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost retinute pentru 24 de ore in urma bataii de ieri dintre doua familii de romi din Targu Neamt. Zeci de oameni inarmati cu bare metalice si topoare au participat la conflict.

- Se iubesc de mama focului xi nu ezitE sE ixi arate sentimentele in vEzul tuturor. Josh Duhamel xi Eiza Gonzalez au fost surprinxi de paparazzi in Maxic, in timp ce se bucurau de razele soarelui pe o barcE.

- Un tanar de 21 ani a fost la un pas de a-si ucide iubita in bataie.Tanara, in varsta de 18 ani, a fost batuta dupa ce a fost prinsa de barbat ca si-a descarcat aplicatia Snapchat.

- Scene reprobabile pe Arena Naționala inaintea finalei play-off-ului Ligii a 4-a București, CSA Steaua - Academia Rapid, meci programat la ora 20:30. Dupa ce a ieșit impreuna cu fotbaliștii steliști la inspecția gazonului, Marius Lacatuș a avut o altercație cu un suporter. ...

- Imagini care te trec fiorii au fost surprinse intr-un satuc din Indonezia. Doua fetite au fost filmate in timp ce s-au urcat si s-au plimbat pe spatele unui piton reticulat urias. Din imagini se vede ca sarpele se indrepta spre o locuinta.

- Scene demne de o comedie de la Hollywood s-au petrecut la petrecerea data pentru fiica lui Madalin Ionescu și a soției sale. Micuța Petra a distrus unul dintre torturile pe care parinții ei le-au comandat pentru aceasta zi speciala. Cei prezenți la eveniment au imortalizat momentul, iar imaginile sunt…

- Avem primele imagini de la pregatirile botezului fetitei lui Liviu Varciu si a Andei. Artistul si sotia sa isi pregatesc in detaliu tinutele, insa nu au neglijat-o nici pe printesa lor, Anastasia. Este clar, cei trei vor straluci la propriu, la cel mai asteptat eveniment din viata lor.