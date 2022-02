Stiri pe aceeasi tema

Lumea nu reuseste sa solutioneze problema depresiei care este din ce in ce mai evidenta la nivel global, apreciaza expertii, relateaza dpa.

Canada a obtinut medalia de aur miercuri la stafeta masculina de 5.000 m din concursul de short track (patinaj viteza pe cursa scurta) de la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, fiind urmata pe podium de Coreea de Sud si Italia, transmite presa internationala, potrivit Agerpres.

Daca toate partile implicate in proiectul de explorare si productie de gaze realizat de americanii de la Black Sea Oil & Gas (BSOG) vor coopera, productia din proiectul Midia Gas Development (MGD) ar putea incepe in cateva luni, scrie Ziarul Financiar.

Atacantul Kylian Mbappe, autorul golului din meciul PSG - Real Madrid, scor 1-0, a promis ca echipa franceza va juca si returul la victorie, informeaza News.ro.

Lionel Messi nu e in cea mai buna forma la PSG! Argentinianul a ratat un penalty in meciul cu Real Madrid, din optimile de finala ale Ligii Campionilor, scor 1-0, iar pe toata perioada partidei nu a jucat grozav. A fost salvat in ultimele minute de Kylian Mbappe , care a inchis de unul singur partida.

Numarul societaților intrate in insolvența in 2021, in creștere cu 8% fața de 2020. O analiza efectuata de societatea de practicieni in insolvența EUROSMART SPRL, releva faptul ca in anul 2021 un numar de 6.144 de profesioniști au intrat in procedura de insolvența, o creștere cu 8% fața de anul 2020.

Ovala sau rectangulara, o masa foarte lunga sta intre presedintele rus Vladimir Putin si interlocutorii sai, o precautie sanitara care intareste impresia ca presedintele rus este rupt de lume in plina criza ucraineana, alimentand ironiile pe internet, comenteaza marti France Presse.

Incepand de miercuri, dansul in discoteci, consumul unor bauturi alcoolice in baruri si participarea spectatorilor la concerte vor fi activitati care vor fi din nou permise in Franta, informeaza AFP.