FOTO: S-a stins din viață o profesionistă a administrației bisericești botoșănene FOTO: S-a stins din viața o profesionista a administrației bisericești botoșanene Liliana-Carmen Cuciureanu, care a activat timp de 22 de ani in cadrul administrației bisericești din Botoșani, a trecut la Domnul in data de 29 august, la varsta de 60 de ani. Doamna Liliana-Carmen Cuciureanu s-a nascut in data de 5 iulie 1963 in Dorohoi. O buna perioada de timp a indeplinit funcția de secretar al […] Citește FOTO: S-a stins din viața o profesionista a administrației bisericești botoșanene in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

