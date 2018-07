Foto: S-a RĂSTURNAT cu mașina la Drăguțești! Un bărbat la SPITAL! ISU Gorj a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs pe raza localitatii Dragutesti, satul Iasi de Gorj, in care a fost implicat un autoturism care s-a rasturnat.

La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu si un echipaj din cadrul SAJ Gorj care au constatat faptul ca in urma impactului a rezultat o victima de sex masculin in varsta de 50 de ani care era constienta si nu era incarcerata.

Aceasta a fost preluata de echipajul SAJ si transportata la UPU Tg-Jiu. Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

