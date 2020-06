Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul USR Clotilde Armand publica, miercuri, o fotografie pe Facebook in care vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, nu poarta masca de protectie in Parlament. Legislatia din timpul starii de alerta prevede ca purtarea mastii in spatiile inchise este obligatorie.`Asta…

- Armand a facut legatura cu incidentul de saptamana trecuta, cand Ludovic orban si mai multi ministri ai cabinetului sau au fost fotografiati in biroul premierului fara masti si fumand, fapt pentru care au fost imediat amendati de Politie, iar sanctiunile ar fi fost deja achitate. "Asta e o…

- "Asta e o captura de acum cateva minute din Parlamentul Romaniei. Domnul deputat PSD Florin Iordache incalca aici mai multe reguli. Toata lumea poarta masca insa dl Iordache se vrea mai «destept»", a scris, Clotilde Armand, pe Facebook. Aceasta face referire la legislatia din timpul starii de alerta…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului,…

- Ministrul sanatații și ministrul de interne au emis ordinul comun privind instituirea obligativitații purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului,…

- In cursul zilei urmatoare parlamentarii sunt așteptați sa se pronunțe, prin vot, asupra starii de alerta la nivel națiomal, pe durata a 30 de zile. Mai exact, in ședința comuna a Senatului și Camerei Deputaților, programata pentru miercuri la ora 15, se va supune la vot solicitarea adresata Parlamentului…

- Un semnal de alarma este tras cu privire la persoanele cu dizabilitați. Ele au fost uitat de Guvernul Orban din legea transmisa Parlamentului cu privire la reglementarea Starii de Alerta. Atenționarea este facuta de presedintele ALDE Sector 4, Adrian Chiotan, fost Președinte al Autoritatii Nationale…

- Masca faciala va fi obligatorie dupa 15 mai, cand va incepe relaxarea restricțiilor impuse de autoritați in Romania, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, purtand chiar o astfel de masca de protecție.”Dragii mei, așa vom arata in spațiile publice dupa 15 mai. Am decis azi ca din 15 mai toata…