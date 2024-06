Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Din 6 iunie, timișorenii au o noua destinație de cumparaturi unde vor gasi permanent prețuri mici! Cu mesajul „Jos cu prețurile!”, ATAC Hiper Discount by Auchan propune o strategie agresiva de prețuri mici zi de zi, inclusiv politici de preț tip „cascada” prin care platești mai puțin pe…

- VEA FUNERARE TURDA a deschis de curand un nou magazin de servicii funerare, care respecta toate prevederile ord. MS Nr 741/2016, fiind singurul magazin de Pompe funebre din Turda autorizat DSP (Direcția de Sanatate Publica). Magazinul se afla pe Calea Victoriei nr 100 bloc B120 fostul magazin de piese…

- Cel mai mare magazin din țara al fabricii Denis a fost inaugurat in municipiul Suceava, saptamana trecuta.Cu o suprafața de 600 de metri patrați, magazinul Anna Cori & Denis reunește atat produsele din noile colecții, dar și produse din colecțiile anterioare la prețuri speciale.Magazinul ...

- Premiera pentru Romania: a fost lansat primul magazin inteligent autonom, fara casa, fara cozi și deschis non-stop. Magazinul a fost deschis pe 9 aprilie, in București, intr-o zona importanta a Capitalei cu mulți corporatiști. Primul magazin inteligent autonom din Romania este o investiție realizata…

- Auchan a lansat in luna aprilie primul magazin complet automatizat de pe piața din Romania, sub brandul Auchan GO, au anunțat reprezentanții companiei citați de Profit.ro. Auchan Romania a inaugurat magazinul Auchan GO, primul magazin inteligent fara case de marcat ce propune o experiența de cumparaturi…

- Unul dintre cele mai moderne magazine care se adreseaza in special agricultorilor și fermierilor - Depozitul de piese agricole, este deschis, incepand de sambata, 6 aprilie, la Frasin, in inima Bucovinei. Magazinul deschis in parteneriat cu Kramp, pe Calea Bucovinei Nr. 87, bloc I3, pune la ...