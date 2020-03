Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții au avut parte de emoții mari, in ediția de luniseara, Asia Express. Aceștia au primit cate o scrisoare din partea parinților.Cea mai afectata a fost iubita lui Speak. Ștefania a izbucnit in lacrimi atuncicand a citit mesajul de la mama ei. Dupa o zi obositoare, plina de batai de cap și de…

- „Ai nervi ca iți vine sa omori pe toata lumea, sa te lase in pace, sa fugi la umbra sau sa iți bagi un aer condiționat in f**d! 70 de metri inseamna altceva la ora aia in camp! Simțeam cum ma tumefiez la fața. Imi curgea apa din cap! Pentru mine a fost cea mai grea misiune de pana acum!”, a spus…

- Ce s-a intamplat in „Asia Express”, sezonul 3, ediția 15. Concurenții au avut parte de probe chinuitoare, iar unii dintre ei au fost in prag de colaps. O vedeta a facut o confesiune periculoasa și aproape toate echipele au varsat lacrimi de dor.

- Concurenții din „Asia Express”, sezonul 3, au izbucnit in plans, dupa ce au avut parte de o surprize imensa, in ediția 15. Au primit o scrisori emoționante din partea celor dragi, iar cuvintele pe care le-au citit le-au adus lacrimi pe obraji.

- Concurenții au facut muncit din greu, in cursa pentru imunitate, in „Asia Express”, sezonul 3, ediția 14. Au fost puși sa zdrobeasca orez. Speak a fost cat pe ce sa leșine, iar Razvan Fodor s-a aratat suparat.

- Doua echipe din sezonul 3 Asia Express au avut parte de o experința unica in viața, in a noua ediție a emisiunii. Sorin Bontea, Razvan Fodor, Adda și soțul sau au mers intr-un sat unde traiesc oameni saraci.

- Adrenalina pura in sezonul 3 Asia Express! Florin Ristei și fratele lui, Dan, Razvan Fodor, Chef Sorin Bontea, Alex Velea și Mario Fresh au intrat in jocul de amuleta, in ediția a opta din sezonul 3 al emisiunii!