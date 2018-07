Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pasagerilor care au tranzitat aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala a crescut in primul semestru al anului cu 7,08% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. Astfel, în total au fost 6,34 milioane pasageri…

- DupE ce acum cateva zile s-a pozat doar in lenjerie intimE "i a reu"it sE se joace cu imagina:ia bErba:ilor, astEzi, ispita Anuryh a fEcut un gest la care pu:ini se a"teptau. Vedeta s-a pozat fErE pic de machiaj pe fa:E.

- Presedintele american Donald Trump a calificat sambata drept ceva ''de neconceput'', ''total inedit'' si ''probabil ilegal'' faptul ca a fost inregistrat pe ascuns de propriul sau avocat Michael Cohen cand ei discutau despre posibilitatea de a cumpara…

- Gurile rele au spus cE s-a ales praful de relatia dintre Bianca DrEguxanu xi Tristan Tate, insE cei doi indrEgostiti sunt mai fericiti ca oricand. Dornic sE le facE in ciudE carcotaxilor, milionarul o rEsfatE de mama focului pe celebra sa iubitE.

- DacE in urmE cu ceva timp era o adevEratE stea pe covorul ro"u, Kristen Stewart s-a transformat complet in ultimii ani "i se neglijeazE extrem de mult, iar acest lucru este extrem de vizibil in toate apari:iile pe care le are vedeta.

- Celebra vedetE Paris Hilton a fEcut, noaptea trecutE, un show de zile mari in unul dintre cele mai luxoase cluburi din CapitalE. Vedeta a animat atmosfera "i a bucurat pe toatE lumea cu prezen:a ei.

- La doar cateva zile dupa ce Nicki Minaj a spus ca are o relație cu Eminem, rapperul a reacționat in cadrul unui concert pe care l-a susținut in Boston, iar replicile sale au surprins pe toata lumea.