FOTO. Rusia intensifică ofensiva în Ucraina. Atac masiv asupra Kievului Forțele rusești au continuat loviturile cu rachte asupra Ucrainei și noaptea trecuta. Patru rachete de croaziera ar fi lovit un cartier rezidențial din Kiev. Pentru moment nu exista informații cu privire la eventuale victime. „Echipaje de ambulanța și salvatori trimiși la fața locului. Informații mai detaliate – mai tarziu”, a spus primarul Kievului, Vitali Klitschko, […] The post FOTO. Rusia intensifica ofensiva in Ucraina. Atac masiv asupra Kievului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

