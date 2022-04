(FOTO) Rusia are un nou tartor: Un general cu experiență în Siria Un oficial occidental a confirmat ca Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor sale din Ucraina, generalul care se afla acum la conducere avand o experiența vasta in Siria, scrie BBC. Forțele care au invadat la 24 februarie au fost organizate și comandate separat din districtul din care au venit. „A existat o coordonare foarte slaba intre aceste comandamente diferite”, a declarat oficialul, pentru ca forțele ruse nu au fost niciodata antrenate sa lucreze in acest mod. Comandantul Districtului Militar Sudic este acum responsabil de operațiuni pentru a incerca sa asigure o mai buna coordonare… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

