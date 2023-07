FOTO: Roxana și Denis, doi tineri botoșaneni care și-au dorit o cariera militara in Jandarmeria Romana Roxana și Denis sunt doi tineri botoșaneni care și-au dorit o cariera militara in Jandarmeria Romana, iar visul lor se va implini pana la finalul acestui an, dupa examenul de absolvire. Ce i-a motivat sa se inscrie la concursul de admitere pentru Școala Militara de Subofițeri Jandarmi ,,Petru Rareș” Falticeni, avand in vedere ca nu […] Citește FOTO: Roxana și Denis, doi tineri botoșaneni care și-au dorit o cariera militara in Jandarmeria Romana in Botosani24.ro .