- Stefania, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", a devenit mama pentru prima data in urma cu doua luni. De atunci viata ei s-a schimbat radical si se declara o femeie foarte fericita.

- Andrei Stefanescu traieste o bucurie imensa pe care a decis sa o impartaseasca cu fanii sai. Artistul este in culmea fericirii, iar zambetul sau de pe chip are si un motiv extraordinar.

- George Burcea a dezvaluit, pe Instagram, ca și-a invațat partenera de viața sa faca piftie și cozonaci. Andreea Balan a confirmat, ba chiar a explicat ce a facut in prima zi cand a intrat in bucatarie hotarata sa prepare. „De azi nu mai gatesc, ci beau de fericire. Am invatat-o sa-si faca singura cozonaci…

- Deea și Dinu Maxer sunt in culmea fericirii. Aflata la Maternitatea Polizu din Capitala, bruneta a anunțat ca familia lor s-a marit cu o fetița. Foarte mandra, soția artistului a urcat, pe contul personal de socializare, un buchet de flori colorate. „It’s a girl! (n.r. E fetița!) Prima fetița in familia…

- What’s Up și soția sa sunt in culmea fericirii. Artistul a dezvaluit ca Simina este insarcinata: „Te iubesc, soția mea mica, #viitoaremamica”, a scris artistul pe contul sau de Instagram.

- Tehnicianul echipei FC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat, joi, dupa victoria din meciul cu FCSB, scor 3-0, ca le dedica acest succes sibienilor care s-au prezentat miercuri seara pentru a asista la partida, desi temperatura era foarte scazuta si ningea. "Le multumesc celor care au fost langa…

- Anul trecut, pe 16 noiembrie, Andreea Banica a devenit mamica pentru a doua oara, dupa ce a adus pe lume un baietel sanatos tun. Viata ei s-a schimbat complet de atunci, iar vedeta traieste cea mai frumoasa perioada. Cantareața ia in calcul sa mai faca un copil, dar la momentul potrivit. Pana atunci,…

- BERBEC Nativii nascuți in berbec se grabesc deseori in relații și din aceasta cauza risca sa ramana singuri, insa nu este și cazul de Ziua Indragostiților. Acești nativi vor avea parte doar de clipe placute și pline de tandrețe. Deși sunt extrem de pretențioși, in general, acum nu va…