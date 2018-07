Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam are parte de o bucurie inedita: in același an, a devenit din nou tatic și urmeaza sa devina și bunic, pentru prima oara. Iubita manelistului, Roxana Dobre, a adus deja pe lume cel de-al treilea copil al ei, in timp ce fiica artistului, Betty Stoian, mai are puțin pana va naște.

- Roxana Dobre, iubita cunoscutului manelist Florin Salam, trece prin momente de maxima tensiune! Se pare acesta nu prea da crezare vorbelor partenerei sale de viața și așteapta acum o confirmare a adevarului! Ce anume il framanta pe cantareț?

- Roxana Dobre, atacata de un barbat in plina strada. Iubita lui Florin Salam este insarcinata in noua luni și va aduce pe lume cel de-al treilea copil. Aceasta a povestit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre clipele de panica prin care a trecut recent. “Un nesimțit s-a dat jos din mașina, voiam…

- Roxana Dobre și Florin Salam, din nou parinți. Iubita manelistului va naște in curand prin cezariana, inspa micuțul va fi botezat in cursul anului viitor. “Eu l-am cunoscut ca și Florin, nu Florin Salam. Pur și simplu Florin e Florin și atat. Nu știu cu ce ii deranjam pe alții, atunci cand s-au spus…

- Roxana Dobre, partenera de viața a manelistului Florin Salam, a martueisit ca a avut probleme cu sarcina. Aceasta este gravida in opt luni și urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Florin Salam formeaza un cuplu de mulți ani cu Roxana Dobre , femeia care i-a daruit doua fetițe. Roxana Dobre…

- Alexandru Maxim, vacanța cu iubita intr-un complex privat destinat doar adultilor. Fotbalistul de la Mainz și logodnica lui, Cristina Roventa, s-au desfatat pentru cateva zile in Tulum, o localitate exotica din Peninsula Yutacan, Mexic. Maxim, 27 de ani, și-a dus iubita la resortul Azulik, care este…

- A inceput nebunia de 1 mai și toata spuma showbiz-ului și-a facut bagajele și s-a mutat pe litoralul Marii Negre. Busucul nu a putut sa lipseasca de la mega-petrecerea din Mamaia.(CITEȘTE ȘI: S-A DAT STARTUL MEGAPARTY-URILOR DE 1 MAI!) De cum a ajuns la mare, prezentatorul de la Kanal D și-a dus iubita…