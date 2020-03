Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii care ancheteaza cazul lui Ronaldinho, retinut in Paraguay pentru folosirea de pasaport fals, considera ca ar fi vorba si de spalare de bani implicand o femeie care l-a invitat pe fostul jucator la Asuncion.Anchetatorii au inceput sa examineze mailurile si mesajele de pe telefoanele…

- Arestat in Paraguay, țara in care a intrat cu acte false, Ronaldinho a fost invitat sa ia parte la campionatul de fotbal al deținuților din inchisoarea in care se afla. E puțin probabil sa accepte, dar, daca o va face, va trebui sa respecte o regula speciala. Turneul are ca premiu un purcel de 16 kilograme.…

- Justitia din Paraguay a decis, marti, sa il mentina in detentie provizorie pe fostul mare fotbalist brazilian Ronaldinho, acuzat de folosirea unui pasaport fals, in timp ce anchetatorii vizeaza acum o posibila pista de ''spalare de bani'', relateaza AFP. ''Judecatorul a respins…

- Conducerea penitenciarului de femei de la Targsor (judetul Prahova) ia masuri pentru a preveni aparitia coronavirusului in spatele gratiilor. Astfel, rudele detinutelor nu mai pot veni la vizita daca au calatorit in Italia sau in alte zone ”rosii” unde virusul a fost confirmat deja.

- Problemele de sanatate se țin scai de Gheorghe Dinca! Aflat in arest de aproximativ șapte luni, „criminalul din Caracal” a acuzat din nou stari de rau, dupa ce a fost depistat cu o boala destul de serioasa, in urma cu ceva vreme. Și, din cate se pare, veștile nu sunt deloc bune pentru principalul suspect…

- Cosmin Dan, tanarul in varsta de 22 de ani care a incendiat-o pe Valentina Nica, și-a aflat astazi pedeapsa. Magistrații au ajuns la o decizie, insa aceasta nu este definitiva și poate fi atacata.

- Astazi a aparut informația potrivit careia Radu Mazare ar putea fi extradat in Madagascar, ca urmare a unor nereguli in cazul procedurii de extradare de anul trecut. Acum, fostul edil a primit vestea crunta: ramane in spatele gratiilor.

- Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, spune ca Dragnea a fost condamnat pentru o fapta ce nu e prevazuta de legea penala. Ea spune ca fapta de abuz in serviciu a fost clarificata prin doua decizii ale CCR. In replica, procurorii DNA arata ca toate acuzațiile au fost probate in instanța, iar…