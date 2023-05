Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Romașcanu, ministrul Culturii și senator PSD, a efectuat o vizita la Bruxelles, unde a participat la Consiliul EYSC (educație, tineret, sport, cultura), la segmentul cultura și audiovizual. Potrivit antena3.ro , in cadrul vizitei la Bruxelles, ministrul Culturii a avut o discuție cu vicepreședinta…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propunerile sale pentru armonizarea dispozitiilor penale anticoruptie in Uniunea Europeana, dar si pentru a adauga pe ”lista neagra” cu sanctiuni europene autorii actelor de coruptie comise oriunde in lume, relateaza AFP. ”Noi trimitem un mesaj clar: UE nu este…

- „Romania va fi protejata prin decizia Comisiei Europene de stopare a importurilor de grau, porumb, rapita, floarea soarelui si ulei de floarea-soarelui din Ucraina si va primi suma cuvenita pentru a acorda banii respectivi fermierilor cat mai repede cu putinta, indiferent daca cele patru tari ridica…

- Republica Moldova se confrunta astazi cu numeroase provocari in ceea ce priveste parcursul sau european, inclusiv presiuni din partea Rusiei, generatoare de tensiuni in regiune. In acest context, este esential ca liderii politici ai tarii sa fie credibili in ceea ce priveste sustinerea pentru valorile…

- Bulgaria are in vedere interzicerea importului de cereale ucrainene, urmand exemplul Poloniei si Ungariei, a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Iavor Gechev, duminica, la Plovdiv, informeaza Radio Bulgaria. “Interesele bulgare trebuie protejate. Mai mult, acum ca doua tari au actionat deja…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a sarbatorit la Chișinau, „alaturi de celalalt ministru al culturii romane”, ziua de 27 martie, cand se marcheaza Unirea Basarabiei cu Romania, dar și Ziua Mondiala a Teatrului. El a prezentat, pe pagina sa oficiala de Facebook, programul respectivelor zile, in…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, luni, 27 martie, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Consiliului European, Charles Michel, informeaza Administratia Prezidentiala.Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala. Potrivit agendei președintelui, intalnirea va avea loc de la ora 15.00. Cei…