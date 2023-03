Stiri pe aceeasi tema

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție marca GSP Live, in aceasta seara, de la 21:15. Alberto Boțoghina și Adrian Iencsi vor prefața și analiza partida in cadrul GSP Live, emisiune ca va reveni la pauza și la finele infruntarii de pe Estadi Nacional. Tricolorii vor infrunta Andorra, in deplasare,…

- Pentru naționala Romaniei toate drumurile duc in Germania la turneul final european din 2024, insa pentru a ajunge la obiectivul mult visat o prima oprire va fi facuta in Andorra, sambata, de la ora 21:45. Debutul in noua campanie de calificare este unul cum nu se poate mai bun pentru tricolori, care…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO | Andrei Rațiu este categoric inainte de startul preliminariilor pentru EURO 2024, Fundașul dreapta al naționalei Romaniei este convins ca Romania va obține 6 puncte din meciurile cu Andorra și Belarus. Andorra – Romania este primul meci și va putea fi urmarit in direct…

- Albaiulianul Nicolae Stanciu – decar și capitan al Romaniei, la debutul campaniei pentru Euro 2024 Cu un echipament nou și alte speranțe intr-o calificare la un turneu final, Romania incepe campania de calificare la EURO 2024. Albaiulianul Nicolae Stanciu va purta banderola de capitan al primei reprezentative…

- Gheorghe Hagi a ținut un nou discurs manifest inainte de debutul Romaniei in preliminariile pentru Euro 2024. Tricolorii vor juca in primul meci cu Andorra, iar Hagi ii da dreptate lui Dan Petrescu.”Daca nici de Petrescu nu ascultați... El e echilibrat, e un om care s-a dedicat, face, caștiga, el știe…

- Dupa ce a pierdut, miercuri, manșa tur din deplasare cu 26-28, Romania este obligata sa caștige meciul de astazi cu Insulele Feroe pentru a depinde doar de ea in cursa calificarii pentru Euro 2024. Romania joaca astazi, de la ora 17:00, in sala Dinamo returul cu Insulele Feroe din preliminariile Campionatului…

- Gabi Tamaș (39 de ani), fundașul central de la Concordia Chiajna, a vorbit despre echipa naționala a Romanie, pe care spera sa o vada la Euro 2024. „Tricolorii” fac parte dintr-o grupa cu Elveția, Kosovo, Israel, Belarus și Andorra. Tamaș considera ca Romania este sub Israel, o țara unde a evoluat timp…

- PREGATIRI… Echipa naționala U19 de futsal a Romaniei a susținut un susținut, din nou, un staiu de pregatire la Vaslui, unde a disputat și doua partide amicale impotriva echipei similare a Republicii Moldova. “Tricolorii” mici s-au impus in ambele meciuri disputate in Sala Polivalenta, 4-2 și 5-3. In…