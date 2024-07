FOTO. România uimește lumea fotbalului la plecarea de la EURO 2024 Intr-un gest de o eleganța rara, echipa naționala a Romaniei a lasat vestiarul din Munchen impecabil dupa eliminarea lor de la EURO 2024, insoțindu-și plecarea cu o scrisoare emoționanta adresata gazdelor germane. Mesajul transmis: „EURO 2024 a fost una dintre cele mai importante experiențe fotbalistice din istoria noastra și ne-am bucurat ca Germania a fost […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

