Armata israeliana a pornit riposta in aceasta dimineața dupa ce marți seara, asupra metropolei Tel Aviv, Hamas a lansate 130 de rachete. Sistemele israeliene antiaeriene au interceptat, insa, o mare parte dintre rachetele care riscau sa cada in mai multe zone populate. Israelienii au distrus mai multe sedii de informatii militare ale organizatiei teroriste. Orasul […] The post FOTO Riposta in forța a armatei Israeliene dupa ploaia de rachete lansate marți noapte de Hamas appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .