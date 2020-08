Stiri pe aceeasi tema

- Celebra soprana Adriana Mesteș a fost gasita moarta la domiciliu, potrivit gandul.ro. Se pare ca vecinii au fost nevoiți sa cheme pompierii deoarece de trei zile se simțea un miros specific corpului uman in descompunere iar artista nu mai raspundea la ușa.Soprana, ajunsa la 64 de ani, ar fi…

- N.D. La Valenii de Munte,15 apartamente pentru tineri, destinate inchirierii,dar și alte 12 apartamente dedicate specialiștilor din Sanatate se afla in execuție, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, pe Bd. Nicolae Iorga nr. 158-160. La nivelul acestui oraș, agenția menționata a finalizat…

- Angajatii din HoReCa protesteaza miercuri, intre orele 17-18, in fata restaurantelor si a teraselor unde lucreaza, pentru a trage un semnal de alarma asupra viitorului celor 400.000 de persoane care muncesc in aceasta industrie.Citește și: STUDIU in SUA: s-a aflat in ce ordine apar simptomele…

- Sursa reaparitiei cazurilor de COVID in Noua Zeelanda ar putea fi un depozit frigorific pentru alimente importate. Unul dintre cei gasiti pozitivi lucreaza acolo, relateaza Mediafax.Citește și: Magistrații 'activiști' se revolta, dupa ce li s-au devoalat legaturile in dosarul 10 August: 'Aduc…

- Asociația Pro Infrastructura a publicat imagini aeriene cu șantierul pasajului Doamna Ghica din București, despre care primarul general Gabriela Firea spunea luna trecuta ca ar trebui sa fie gata in toamna.

- Celebra vedeta de televiziune, Mihaela Radulescu, se poate mandri cu fiul ei, ajuns acum la varsta de 17 ani. Deja face furori pe rețelele de socializare și din ce in ce mai multți spun ca seamana cu un celebru actor, la aceeași varsta. Ayan Schwartzenberg a rupt gura targului Mihaela Radulescu, in…

- Claudia Anghel, o romanca din Calarasi, a ajuns celebra in Regatul Unit. Este moasa si isi face cu atata daruire meseria incat Serviciul National Medical (National Health Service) a propus-o ca imagine a responsabilitatii la cea de-a 72-a aniversare a institutiei. Romanca ii priveste pe trecatori din…

- Bayern Munchen a cucerit al optulea titlu consecutiv in Bundesliga! Baieții lui Hans-Dieter Flick au invins in deplasare cu 1-0 pe Werder Bremen in etapa a 32-a a Bundesligii germane de fotbal și au caștigat competiția.