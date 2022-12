Stiri pe aceeasi tema

- MODEST… CSM Vaslui are un parcurs sub așteptari pana acum in Liga Zimbrilor la handbal masculin, fiind pe loc de baraj, pe 11, cu 16 puncte. Deși are un buget de peste 1 milion de euro, Vasluiul continua sa se lupte, an de an, pentru evitarea retrogradarii. La final de an, interul Gabriel Cumpanici,…

- START… Municipiul Vaslui a imbracat haine de sarbatoare, joi seara, odata cu aprinderea iluminatul festiv din centrul orașului. Deși temperaturile sunt foarte scazute, vasluienii au ieșit cu mic cu mare din case pentru a vedea bradul de Craciun, dar și pentru a urmari repertoriul soliștilor care au…

- INCIDENT… Festivitatea organizata de autoritațile locale in centrul Vasluiului, de Ziua Naționala a Romaniei, nu a fost lipsita de incidente. Doi soldați au avut nevoie de ingrijiri medicale. Unul dintre ei s-a simțit atat de rau incat a cazut din picioare și și-a pierdut cunoștința. Intreaga scena…

- ULTIMELE PREGATIRI… Bradul de Craciun care va aduce atmosfera de sarbatoare in centrul orașului a ajuns astazi in Piața Civica din municipiul Vaslui. Acesta a fost deja amplasat in fața statuii lui Ștefan cel Mare și urmeaza sa fie impodobit incepand de maine. In acest an, bradul a fost adus la Vaslui…

- IN GRAFIC… Rapid Brodoc a bifat un succes foarte important cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc II (2-0), și a urcat deasupra liniei de retrogradare. Antrenorul “alb-vișiniilor”, Adi Racovița, s-a aratat mulțumit de rezultat și de prestația echipei. Dupa victoria de la Miercurea Ciuc, singura reprezentanta…

- ATAT S-A PUTUT… CSM Vaslui a fost invinsa fara drept de apel de Potaissa Turda, scor 28-31 (11-16), pe teren propriu, in runda cu numarul 8 din Liga Zimbrilor. Echipa vasluiana a facut fața doar 10 minute, dupa care a clacat inexplicabil. Vasluiul și-a mai revenit in partea secunda, dar prea tarziu…

- CALIFICARE… Vasluiul va avea trei echipe in play-off-ul Campionatului Național de fotbal U19 și U17. Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, LPS Vaslui U19, Pajura Huși U19 și LPS Vaslui U17 s-au calificat in faza urmatoare a competiției. In etapa a 9-a a competiției, LPS Vaslui U19, echipa…

- „Spy/Master“ este un serial-drama a carui acțiune se desfașoara in timpul Razboiului Rece și spune povestea unui spion dublu, mana dreapta a dictatorului Nicolae Ceaușescu, potrivit Variety. Serialul „Spy/Master“ relateaza, in șase episoade, o saptamana din viața personajului fictiv Victor Godeanu,…