Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool – Chelsea 0-0. A fost o remiza spectaculoasa pe Anfield, intre echipele lui Jurgen Klopp și Graham Potter. In urma acestui rezultat, Liverpool a urcat pe locul 8, in timp ce Chelsea ramane pe 10. Liverpool – Chelsea 0-0 Fina de meci! Liverpool și Chelsea au incheiat la egalitate, 0-0. Min.…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani) a fost criticat de fanii lui AC Milan, dupa 2-2 cu Lecce in Serie A. Portarul roman a fost din nou titular, in lipsa lui Mike Maignan, accidentat. Cu Lecce, Tatarușanu a fost invins prima data de colegul lui, Theo Hernandez. Fundașul francez și-a deviat mingea in propria…

- Dupa ce a plecat de la FCSB, dupa doar 23 de etape, Nicolae Dica a semnat azi cu CS Mioveni. Nicolae Dica are o misiune imposibila. Dupa 21 de etape, CS Mioveni se afla pe ultima poziție a clasamentului, cu doar 9 puncte acumulate, reușind doar o singura victorie. In cadrul conferinței de presa in […]

- Pentru al cincilealea an la rand, Alba are „lanterna roșie” in Liga 3: CS Ocna Mureș fiind ultima in ierarhia Seriei a IX-a. „Soda draga” a fost intr-o situație similara in 2018, cand a și retrogradat, urmata de Industria Galda de Jos (2019 și 2020) și Unirea Alba Iulia (2021). Doua fețe au afișat „alb-albaștrii”…

- Golgheterii conjudețenelor in Liga 3: Fetița (CSM Unirea) – principalul marcator, urmat de Agbomoniyi și Ceaca S-au scurs 15 etape din actuala ediție a eșalonului terț, stagiune cu cele 4 conjudețene in Seria 9. Cortina trasa peste acest an gasește reprezentantele Albei in diverse ipostaze, Metalurgistul…

- Echipa de polo CSM Unirea Alba Iulia (masculin U15) va participa la turneul 2, zona Nord, care urmeaza sa aiba loc la Bazinul Crișul din Oradea, sambata și duminica, 26-27 noiembrie, alaturi de alte cinci formații. BAFTA elevilor lui Ovidiu Pocol și Dorin Pocol. Programul jocurilor: sambata, 26 noiembrie…

- La Naționalele de powerlifting impins din culcat, rezultate remarcabile pentru competitorii din Alba Rezultate remarcabile obținute de competitorii din Alba (cluburile CS Unirea Alba Iulia, CS Universitatea Alba Iulia și CS Zamolxis Alba Iulia) la Campionatul National de Impins din Culcat, echipat și…

- Nicole Cherry și-a surprins admiratorii din mediul online cu ideea inedita de costum de Halloween de anul acesta. Iata in ce s-a deghizat și cum s-a fotografiat alaturi de fetița ei, Anastasia, pe care a inclus-o in „moment”!