Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea noilor restricții stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgența au intrat in vigoare incepand de luni, iar altele, probabil cele mai importante, abia marți, dupa cateva zile de balbe și „discuții juridice”, dupa cum s-a exprimat secretarul de stat Raed Arafat. Una dintre acestea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat în sedinta de luni o noua hotarâre prin care stabileste o serie de exceptii privind accesul persoanelor nevaccinate în institutii publice sau centrele comerciale, dar și care clarifica situația…

- Hotararea adoptata vineri de Guvern pentru instituirea noilor restricții valabile de luni nu include, in varianta publicata in Monitorul Oficial, obligația de a prezenta certificatul verde la intrarea in mall-uri sau hoteluri. Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a prezentat, vineri, noile restricții…

- OFICIAL| ZERO restricții la malluri și hoteluri: Guvernul a „uitat” sa cuprinda obligația prezentarii certificatului verde in hotararea cu noile masuri ZERO restricții la malluri și hoteluri: Guvernul a „uitat” sa cuprinda obligația prezentarii certificatului verde in hotararea cu noile masuri Hotararea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, vineri, noile restricții pentru limitarea raspandirii infectarilor cu noul coronavirus, discutate in urma numarului tot mai mare de cazuri care se inregistreaza in ultima perioada.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, vineri, noile masuri care vor fi luate in contextul pandemiei de COVID-19. Acestea prevad, printre altele, instituirea carantinei de noapte, intre orele 22.00 și 05.00, inchiderea magazinelor la ora 21, accesul in timpul zilei…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2, prin care se propune: – interzicerea, *pentru o perioada de 30 zile*,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, vineri, noile restricții pentru limitarea raspandirii infectarilor cu noul coronavirus, discutate in urma numarului tot mai mare de cazuri care se inregistreaza in ultima perioada. Printre masurile adoptate se numara obligativitatea maștii in…