- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa decida, intr-o ședința viitoare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobarii proiectului "Plan Urbanistic Zonal PUZ – strada Gheorghe Doja nr. 219 – stabilire reglementari pentru construire cladire de prestari servicii, locuire colectiva…

- Executorul judecatoresc Florin Sergiu Aștelean organizeaza, in data de 15 septembrie 2022, de la ora 10.00, la sediul din Targu Mureș, strada Zidarilor nr. 4, o licitație care vizeaza un teren de 1.500 de metri patrați și un depozit de mere din comuna Breaza, strada Principala, fara numar administrativ,…

- Senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, care deține și funcția de rector al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, a scris sambata, 27 august, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat "La mulți ani de Ziua Independenței, Republica Moldova!"…

- „Univers All" este un nou centru comercial din Targu Mureș, deschis pe strada Gheorghe Doja, nr. 193 (in zona fostei fabrici de caramida), printr-o investiție locala privata. Aici aproape 100 de comercianți, majoritatea locali, vand o gama variata de produse la prețuri bune.Complexul, deschis in 15…

- Un avocat mureșean a expediat redacției cotidianului Zi de Zi, precum și unor instituții precum Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, Instituția Prefectului – Județul Mureș și Autoritatea Rutiera Romana, o sesizare care vizeaza o calatorie pe…

- Faur Consulting IPURL cu sediul in Targu Mureș, strada Tineretului nr. 2, camera 8, in calitate de administrator judiciar in dosarul nr. 206/1371/2021, aflat pe rol la Tribunalul Specializat Mureș, vinde prin licitatie publica deschisa cu strigare o hala de expoziție apartinand debitoarei Elkrila SRL,…

- Spitalul Clinic Județean Mureș in parteneriat cu Societatea Romana de Dermatologie deruleaza, in perioada mai – august 2022, in Targu Mureș, la Clinica de Dermatologie de pe strada Gheorghe Doja nr. 12, campania de depistare precoce a cancerului de piele, educare și informare "Euromelanoma Day". "Asistam…

- Cotidianul Zi de Zi va prezinta, in randurile de mai jos, un set de fotografii realizate in noaptea de vineri, 10 iunie, spre sambata, 11 iunie, in zona de așteptare a Unitații de Primiri Urgențe (UPU) SMURD Targu Mureș. Pentru cititorii care nu au fost niciodata in respectiva locație, precizam ca aceasta…