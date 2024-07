La mare cautare sunt piscinele in aceste zile și s-au cam epuizat toate stocurile in Bistrița. Din fericire, RESELLUX Bistrița, din incinta OK Shopping Center, are un stoc generos și prețuri absolut decente. Magazinul aduce la Bistrița stocuri de obiecte noi, dar și resigilate. Astfel ca, daca sunteți in cautare de electrocasnice, expresoare, roboți inteligenți de bucatarie sau chiar un TV mare și SMART, la super preț, la ei gasiți, inclusiv vesela, mobilier de terasa și mașini de tuns gazonul. In aceste zile calduroase te poți racori in propria piscina, pe care o poți monta fie in curte, fie…