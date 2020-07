Stiri pe aceeasi tema

- Spre deosebire de alți ani, cea mai mare parte a rezervarilor sunt pentru regiunea Greciei continentale. Solicitarile pentru insule sunt minime, si asta intrucat deplasarea spre insule necesita transport in comun, iar transportul in comun nu le ofera un sentiment de siguranta turistilor. Turismul…

- Grecia si-a deschis frontierele si a inceput sa primeasca cetateni din UE fara carantina obligatorie dupa sosire incepand de luni ora locala 11:00, a declarat politia bulgara. Deschiderea a avut loc cu o ora mai devreme decat se anuntase initial, relateaza BTA de la punctul de trecere Kulata dintre…

- Grecia a redeschis luni principalele sale aeroporturi pentru mai multe zboruri internationale, in speranta de a oferi un impuls sectorului sau turistic, dupa trei luni de carantina, informeaza Reuters.Turismul angajeaza circa 700.

- In acest sezon estival, cluburile de noapte de pe insulele grecești vor fi inchise, deoarece nu le pot asigura clienților perimetre pentru distanțarea sociala. Patronii campingurilor din Halkidiki au anunțat ca pentru luna iunie au primit numeroase rezervari din partea romanilor și bulgarilor, iar Guvernul…

- Grecia va incepe sa primeasca turisti straini incepand cu 1 iulie, cand vor fi reluate gradual zborurile directe spre destinatiile turistice grecesti, a anuntat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Turismul constituie baza economiei Greciei, asigurand intre 25% si 30% din Produsul Intern Brut.…

- Peste 500 de plaje din Grecia au fost redeschise sambata, in conditiile in care tara incearca sa gaseasca un echilibru intre asigurarea masurilor de protectie fata de pandemia de COVID-19 si revitalizarea sectorului turistic de care depinde in mare...

- Statiunea care anii trecuti dadea tonul distractiei este acum pustie. Doar cei care locuiesc in Mamaia sau in Navodari mai traverseaza bulevardele goale. Filtrele de la intrare si iesire iti aduc aminte ca anul acesta pandemia de coronavirus ii tine pe oameni in case.

- Destinatii de concediu traditionale pentru romani, Turcia si Grecia, tari care isi bazeaza o mare parte din PIB pe turism (12 si 18 la suta), incearca sa ia o serie de masuri pentru repornirea industriilor de profil. Strategiile sunt, insa, total opuse.