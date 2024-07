Stiri pe aceeasi tema

- Lacurile Naturale Ocna Sibiului, stațiune situata la aproximativ 15 kilometri de municipiul Sibiu, este locul miraculos dintre munți unde gasești frumusețea marii și minunile terapiei naturale cu sare și namol. "Vrei o vara perfecta? Vino la Lacurile Naturale Ocna Sibiului unde te poți bucura de plaja,…

- Incepe NEVERSEA 2024 – Totul despre artiști, program, bilete și reguli Sursa articolului: Incepe NEVERSEA 2024 – Totul despre artiști, program, bilete și reguli Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Circulatia feroviara pe intervalul Toplita – Deda se desfasoara in conditii normale, cu tractiune electrica, incepand cu ora 14:36, a anuntat CFR SA. Traficul feroviar pe intervalul Toplita – Lunca Bradului (linie simpla) a fost oprit in aceasta dimineata, deoarece personalul feroviar a trebuit sa actioneze…

- ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba 2024: Unde sa te relaxezi și sa te racorești vara aceasta. Program, tarife și facilitați ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba 2024: Unde sa te relaxezi și sa te racorești vara aceasta. Program, tarife și facilitați Odata cu creșterea temperaturii a inceput…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la o hala a fabricii de imbuteliere a apei minerale de la Borsec, judetul Harghita, acesta manifestandu-se cu flacara deschisa si degajari mari de fum. Pana in prezent nu au fost semnalate victime, relateaza News.ro.Pentru stingererea flacarilor intervin pompieri din…

- Acestea au avut loc azi, la domiciliile unor persoane din municipiul Toplița, din localitațile Borsec și Tulgheș, in cadrul acțiunii JUPITER. Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2024, o persoana ar fi deținut și comercializat produse de curațenie, despre care exista banuiala ca ar fi contrafacute,…

- Valea Gurghiului, zona pitoreasca din județul Mureș, gazduiește peisaje naturale care iți taie respirația, sate pline cu oameni primitori, gospodari și adevarați pastratori ai tradițiilor adanc inradacinate in cultura ardeleneasca. Zona mureșeana atrage an de an, indiferent de anotimp, mii de turiști…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DVSVA) Mureș a stabilit un program de lucru pentru perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale 2024, a anunțat, recent, conducerea instituției, prin intermediul unei adrese transmisa catre Consiliul Județean Mureș și publicata pe pagina web…