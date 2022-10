Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa ce a cucerit titlul de campioana europeana in primavara acestui an, astazi Maria Sava a devenit Campioana Mondiala la categoria Women s Bikini Up to 160 cm. Maria dovedește inca o data ca Romania are sportivi de aur, iar toata munca și efortul depus duc la rezultate excepționale! Bravo, Maria!…

- Sportiva mureșeanca Mara Zidarescu a cucerit sambata, 22 octombrie, titlul de vicecampioana mondiala de fitness, la Campionatul Mondial de Fitness desfașurat in Yeongju (Coreea de Sud). "Mara Zidarescu aduce o noua clasare ca vicecampioana mondiala pentru Romania! Sportiva noastra a caștigat argintul…

- Mureșeanca Raluca Biro a caștigat vineri, 21 octombrie, medalia de argint la Campionatul Mondial de Fitness. "O noua zi competiționala la Campionatul Mondial de Fitness desfașurat in Yeongju (Coreea de Sud), o noua medalie pentru Romania! Raluca Biro devine vicecampioana mondiala dupa ce s-a clasat…

- Primul batauș de femei monitorizat cu brațara electronica din Romania și-a taiat brațara aseara. Acesta a fost reținut de polițiști. Barbatul care si-a agresat iubita si care era monitorizat cu o bratara electronica a taiat dispozitivul si a fugit. Politistii au reusit insa sa-l prinda, iar azi barbatul…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a fost invinsa, luni, de formația Portugaliei, cu 3-2, in ultimul meci din grupa a 6-a a Campionatului Mondial de la Chengdu, din China. Cele doua puncte ale selecționatei tricolore au fost obținute de Adina Diaconu și de mureșeanca Szocs Bernadette. Din echipa…

- Romania s-a calificat cu noua ambarcațiuni in finalele pentru medaliile Campionatului Mondial de canotaj de la Racice, din Cehia, programat in perioada 18-25 septembrie. Vineri, 23 septembrie, delegația tricolora a cucerit prima medalie de aur, prin Ionela Cozmiuc (FOTO) – la simplu vasle feminin, categorie…

- Romania are inca un sportiv pe podium la ???????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????! ???????????????????????????? ???????????????????????????????? sau Gusti, din Targu Mureș și-a adjudecat astazi medalia de argint, ocupand ???????????????????? ????????…

- Sala Polivalenta din Craiova gazduiește, in perioada 8-14 august, cel de-al treilea turneu final al Campionatului European de handbal masculin rezervat juniorilor sub 18 ani – Men"s 18 EHF Championships 2022. Din grupa A fac parte Austria, Slovacia, Ucraina și Estonia, iar in grupa B se intrec Romania,…