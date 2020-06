Stiri pe aceeasi tema

- Secțiile de votare din Rusia s-au deschis joi pentru referendumul național asupra modificarilor constituționale care i-ar putea permite președintelui Vladimir Putin sa ramâna la putere pâna în 2036. Scrutinul va dura pâna miercuri, 1 iulie, data decretata sarbatoare naționala…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu pentru televiziunea de stat, ca daca va fi adoptata reforma constitutionala nu exclude varianta de a candida pentru un nou mandat, relateaza Reuters.Rusii vor vota in perioada 25 iunie – 1 iulie in cadrul unui referendum cu privire…

- Când liderii se gândesc la cum vor sa își imortalizeze moștenirea adesea aleg sculpturi din piatra sau statui din bronz. Vladimir Lenin, liderul Revoluției bolșevice, a fost comemorat într-o maniera mai neconvenționala: numele sau a fost inscripționat de-a rândul unei paduri…

- Sute de oficiali din sectii de vot din Rusia invoca riscul raspandirii coronavirusului si refuza sa participe la organizarea referendumului national asupra reformelor care i-ar putea permite presedintelui Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, relateaza Reuters.La referendumul de…

- Referendumul de modificare a Constitutiei Rusiei, care i-ar permite lui Vladimir Putin sa obtina inca doua mandate de presedinte, va fi organizat in data de 1 iulie. Anuntul a fost facut chiar de liderul de la Kremlin.

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a fost spitalizat la Moscova fiind suspectat de COVID-19, a anunțat joi agenția Interfax.Omul lui Vladimir Putin la șefia Ceceniei ar fi ajuns intr-un spital din capitala Rusiei miercuri, la cateva zile dupa ce a dezvoltat simptome asemanatoare cu cele ale COVID.Potrivit…