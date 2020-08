Red Hot Chili Peppers anunța decesul chitaristului Jack Sherman la vârsta de 64 ani. Într-o postare pe Instagram, trupa californiana îi aduce un omagiu celui care s-a alaturat formației în decembrie 1983.

De-a lungul carierei, Jack a mai colaborat cu Bob Dylan la albumul "Knocked Out Loaded" și cu George Clinton și Feagal Sharkey.



Conform Daily Mail, momentan cauza decesului este una necunoscuta.



Postarea celor de la Red Hot Chili Peppers:



