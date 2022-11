Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in primul weekend in care s-a dispus prelungirea programului la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, masura dispusa de prefect, in sprijinul oamenilor, circa 250 de buzoieni s-au prezentat la ghișeele acestui serviciu. Avand in vedere numarul…

- Dupa ce s-a mutat in casa noua, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Buzau și-a marit și capacitatea de a gestiona cereri, prin deschiderea a doua noi ghișee. De acum inainte, buzoienii care au nevoie de numere provizorii pentru autovehiculele recent achiziționate…

- Incepand de astazi, Serviciul Public Comunitar de Permise și Inmatriculare a Vehiculelor Buzau funcționeaza intr-un sediu nou, pe strada Simila din municipiu. Cladirea unui fost centru de plasament a fost amenajata, grație unei investiții de 100.000 de euro, fondurile fiind asigurate de la Ministerul…

- Potrivit Prefecturii Buzau, activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, care funcționa pe strada Chiristigii, municipiul Buzau, se va desfașura incepand de luni, 31 octombrie 2022, in locația noua de pe strada Simila, nr.19.

- Prefectura Buzau a transmis, astazi, imagini de la sediul din strada Simila, in care va funcționa, in curand, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Buzau. Stadiul lucrarilor de amenajare a spațiului este foarte avansat, astfel incat noul sediu va deveni…

- Prefectura Suceava a transmis ca in zilele de 15 și 16 octombrie a.c., Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Suceava a desfașurat activitați de lucrul cu publicul in ceea ce privește examinarea candidaților la proba practica in vederea obținerii permisului…

- Permisele a sute de mii de soferi romani nu vor mai fi valabile in urmatoarele luni | MAI a lansat un apel Permisele de conducere a sute de mii de soferi romani nu vor mai fi valabile in urmatoarele luni, arata o analiza efectuata de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Dambovița are un nou șef, respectiv Inspectorul Florin Savu. Cu o experiența in poliția rutiera de aproximativ 12 ani, Post-ul Inspectorul Florin Savu este noul șef de la Permise și Inmatriculari Auto apare prima data…