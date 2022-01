FOTO| Recompensă URIAȘĂ pentru un cățel pierdut în Stremț. 1000 de euro, pentru salvatorul care îl va returna FOTO| Recompensa URIAȘA pentru un cațel pierdut in Stremț. 1000 de euro, pentru salvatorul care il va returna FOTO| Recompensa URIAȘA pentru un cațel pierdut in Stremț. 1000 de euro, pentru salvatorul care il va returna Un caine care s-a pierdut de stapan este cautat de cateva zile, postarea in care stapanii cer ajutor cetațenilor ajungand pe toate rețelele de socializare. Thor, un cațel de rasa Beagle, este cautat cu disperare de catre stapani, inca din data de 19 ianurie 2022. „S-a pierdut Thor, in zona Stremț – Alba! Daca il vedeți cumva sau aflați ceva legat de el va rog sa ma contactați”,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

