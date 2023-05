Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat marti ca ofera o recompensa de 10 milioane de dolari pentru un hacker rus suspectat ca este responsabil de atacuri informatice asupra politiei din Washington, unor scoli sau spitale, noteaza AFP.

- Presedintele Curtii Supreme din Ucrainei, Vsevolod Kniaziev, a fost retinut pentru ca ar fi primit o mita de aproximativ 3 milioane de dolari, a informat publicatia ucraineana Ukrainska Pravda pe 15 mai, citand surse judiciare, conform Kyiv Independent. Biroul National Anticoruptie si Parchetul Specializat…

- Statele Unite ale Americii au transferat Ucrainei, pentru prima data, bani confiscați de la un oligarh rus, urmand ca alte sume provenind din surse similare sa fie acordate guvernului de la Kiev, a anunțat procurorul general al SUA, Merrick Garland, informeaza Agerpres. Acesta a autorizat in luna febriarie…

- Surse politice susțin ca recenta deplasare a președintelui Klaus Iohannis alaturi de soția sa in Japonia și in Singapore s-a cam simțit la buget. Suma totala care cuprinde și inchirierea aeronavei de lux a ajuns la aproape 2,5 milioane de euro, susțin sursele citate. Este de departe una din cele mai…

- Ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, a devenit dușmanul gruparii paramilitare ruse Wagner. Conform cotidianulil Il Foglio, recompensa oferita de mercenari pentru acesta ar fi in jur de 15 milioane de dolari. Informația i-a fost adusa la cunoștința oficialului italian in urma cu 10 zile, printr-un…

- Romania are aproape 91.500 de milionari in dolari, adica persoane a caror avere depaseste pragul de un milion de dolari. Dintre acestia, doar 2% sunt considerati foarte bogati, cu averi de peste 30 milioane dolari fiecare. Mai exact, Romania are 1.828 de oameni „superbogati”, cei mai multi din regiune,…

- Statele Unite intentioneaza sa anunte, vineri, un ajutor de 250 milioane de euro pentru consolidarea infrastructurii energetice a Ucrainei, in contextul atacurilor rusesti, precum si un ajutor de 300 de milioane de dolari destinat Republicii Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa isi reduca dependenta…