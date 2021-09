Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 4 – 5 septembrie a.c., politistii din cadrul Poliției Municipiului Focșani, impreuna cu jandarmi si reprezentanți ai Direcției de Sanatate Publica și ai Inspectoratului Teritorial de Munca Vrancea au desfasurat actiuni de informare a populației cu privire la respectarea masurilor impuse…

- ACȚIUNE DESFAȘURATA DE POLIȚIȘTII VRANCENI In perioada 21-22 august a.c., politiștii vranceni au acționat pe linia prevenirii faptelor antisociale in zona barurilor, discotecilor, magazinelor, a circulației și transporturilor de material lemnos și prevenirea evenimentelor rutiere. Peste 200 de politisti…

- In perioada 16-18 august a.c., polițiștii vranceni au desfașurat activitați de menținere a ordinii și liniștii publice in zona unitaților de invațamant, unde s-a susținut etapa a II-a a Examenului Național de Bacalaureat. Astfel, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prin polițiștii din cadrul…

- ACȚIUNILE PENTRU SIGURANȚA RUTIERA CONTINUA Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost prezenți și in acest weekend, pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea gradului de siguranța rutiera pe drumurile publice. Au fost constatate 142 de abateri…

- POLIȚIȘTII RUTIERI DIN VRANCEA ACȚIONEAZA IN CONTINUARE PENTRU PREVENIREA CAUZELOR GENERATOARE DE ACCIDENTE Polițiștii rutieri acționeaza in permanența in vederea supravegherii și fluidizarii traficului, dar și a prevenirii evenimentelor rutiere de orice fel. In data de 31 iulie a.c., polițiștii au…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate doua cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Este vorba despre pacienți in varsta de 26 și respectiv 55 de ani. Aceștia au fost testați cu teste rapide. In ultimele 24 de ore au fost testate 263 de persoane.…

- Audierile in dosarul de contrabanda cu țigari pe ruta Romania – Marea Britanie au continuat joi pana tarziu in noapte, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Vrancea dispunand in final reținerea a nu mai puțin de 9 persoane, printre care și unul…

- FIECARE PICATURA DE SANGE POATE FACE DIFERENȚA! DONAM IMPREUNA, PENTRU VIAȚA – pentru toți cei care au nevoie de ajutorul nostru, in noua campanie, care a debutat luni, 7 iunie. Un nou efort de a fi solidari in gesturi frumoase – pentru ca o picatura de sange poate deveni miracol pentru cei care sunt…