(FOTO) Recepție. Încă patru blocuri din Buzău Un nou proiect cu fonduri europene privind anveloarea blocurilor a ajuns la final, in municipiul Buzau.Autoritațile anunța despre recepția finala la alte 4 blocuri reabilitate energetic, blocurile 19 A, B, F și G de pe Bulevardul Unirii, lucrare executata intr-un proiect demarat in 2018 in valoare de 8,1 milioane de euro, ce a cuprins 20 de imobile colective.„Dupa cum știți, Primaria Municipiului Buzau a depus documentațiile necesare pentru reabilitarea a inca 80 de blocuri prin PNRR cu o valoare de peste 100 de milioane de euro, proiecte ce vor intra in lucru probabil din primavara anului viitor!”… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

